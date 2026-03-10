Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Ekonomika

Japonské hospodárstvo vo štvrtom kvartáli medziročne vzrástlo o 1,3 %

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Oživenie japonského hospodárstva, ktoré v treťom štvrťroku medziročne kleslo o 2,6 %, podporil hlavne silnejší domáci dopyt.

Autor TASR
Tokio 10. marca (TASR) - Japonská ekonomika sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška medziročne zväčšila o 1,3 %. Ide o výrazne silnejší rast, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého sa posilnila 0,2 %. Zväčšenie hrubého domáceho produktu krajiny prekonalo prognózy analytikov, ktorí v priemere odhadovali, že rast bude na úrovni 1,2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil japonský úrad vlády. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Oživenie japonského hospodárstva, ktoré v treťom štvrťroku medziročne kleslo o 2,6 %, podporil hlavne silnejší domáci dopyt. Súkromná spotreba vzrástla o 0,3 % a vládne výdavky sa zvýšili o 0,4 %. Čiastočne išlo o odzrkadlenie nedávnych japonských fiškálnych stimulov. Podnikové investície sa zvýšili o 1,2 %

Zahraničný obchod však k rastu japonskej ekonomiky vo štvrtom kvartáli neprispel, keďže export a import sa zhodne oslabili o 0,3 %. Dôvodom bola pretrvávajúca neistota vyplývajúca z vývoja americkej colnej politiky.
.

Neprehliadnite

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?