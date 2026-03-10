< sekcia Ekonomika
Japonské hospodárstvo vo štvrtom kvartáli medziročne vzrástlo o 1,3 %
Oživenie japonského hospodárstva, ktoré v treťom štvrťroku medziročne kleslo o 2,6 %, podporil hlavne silnejší domáci dopyt.
Autor TASR
Tokio 10. marca (TASR) - Japonská ekonomika sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška medziročne zväčšila o 1,3 %. Ide o výrazne silnejší rast, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého sa posilnila 0,2 %. Zväčšenie hrubého domáceho produktu krajiny prekonalo prognózy analytikov, ktorí v priemere odhadovali, že rast bude na úrovni 1,2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil japonský úrad vlády. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Oživenie japonského hospodárstva, ktoré v treťom štvrťroku medziročne kleslo o 2,6 %, podporil hlavne silnejší domáci dopyt. Súkromná spotreba vzrástla o 0,3 % a vládne výdavky sa zvýšili o 0,4 %. Čiastočne išlo o odzrkadlenie nedávnych japonských fiškálnych stimulov. Podnikové investície sa zvýšili o 1,2 %
Zahraničný obchod však k rastu japonskej ekonomiky vo štvrtom kvartáli neprispel, keďže export a import sa zhodne oslabili o 0,3 %. Dôvodom bola pretrvávajúca neistota vyplývajúca z vývoja americkej colnej politiky.
