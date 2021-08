Tokio 30. augusta (TASR) - Japonské maloobchodné tržby pokračovali v júli v raste a prekonali očakávania. To signalizuje zotavovanie sektora, aj keď rýchle šírenie delta variantu nového koronavírusu zhoršilo jeho vyhliadky.



Maloobchodné tržby v júli medziročne stúpli o 2,4 % po +0,1 % v júni, uviedlo japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu. To bol už ich piaty nárast po sebe. Ekonómovia počítali so zvýšením o 2,1 %.



V medzimesačnom porovnaní maloobchodné tržby v júli vzrástli o 1,1 %.



Ekonóm spoločnosti Capital Economics Marcel Thieliant predpokladá, že aktuálny pozitívny trend nevydrží. Poukázal sa novú vlnu pandémie a nové reštrikcie, čo podľa neho spôsobí v prebiehajúcom kvartáli opätovné oslabenie spotreby.