Japonsko by malo ďalej poisťovať lode s dodávkou LNG v ruských vodách

Tokio 30. decembra (TASR) - Japonské poisťovne by mali aj naďalej poskytovať takzvané vojnové poistenie pre tankery so skvapalneným zemným plynom (LNG) v ruských vodách. Uviedli to v piatok zdroje z poisťovacieho trhu, podľa ktorého by japonské poisťovne mali minimálne v najbližších troch mesiacoch ponúkať poistenie, v rámci ktorého sú kryté škody na plavidlách v ruských vodách spôsobené vojnovým konfliktom. Poistenie pokrýva potopenie lode či jej skonfiškovanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Situácia okolo prepravy ruských energií sa skomplikovala po tom, ako minulý týždeň poisťovne Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance a Mitsui Sumitomo Insurance informovali vlastníkov plavidiel, že od 1. januára prestanú ponúkať poistenie v prípade škôd spôsobených vojnovým konfliktom pre lode v ruských vodách.



Začiatkom tohto týždňa však nemenovaný zdroj z japonskej vlády uviedol, že vláda požiadala poisťovacie spoločnosti, aby prevzali na seba ďalšie riziko a pri prepravcoch LNG pokračovali v poskytovaní poistenia v prípade vojny. Vláda tým chce zabezpečiť ďalšie dodávky LNG z projektu Sachalin-2 na ruskom Ďalekom východe v období, keď dopyt po plyne je v krajine najvyšší.