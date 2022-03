Japonské rafinérie prestanú dovážať ruskú ropu

Tokio 24. marca (TASR) - Popredné japonské rafinérie vo štvrtok oznámili, že prestanú dovážať ruskú ropu. Pridajú sa tak k rastúcemu zoznamu energetických spoločností, ktoré sa vyhýbajú ruskej rope po invázii na Ukrajinu.



Najväčšia japonská rafinéria Eneos Holdings nepodpísala nové zmluvy na ruskú ropu od začiatku vojny. Jej najbližší domáci rival Idemitsu Kosan v stredu (23. 3.) informoval, že nebude uzatvárať nové kontrakty na ruskú ropou.



Energetické giganty na celom svete znižujú svoju závislosť od ruských palív. Francúzska spoločnosť TotalEnergies v utorok (22. 3.) oznámila, že do konca roka prestane nakupovať ropu a naftu z Ruska, zatiaľ čo Shell plánuje postupne ukončiť všetky nákupy ruskej ropy a plynu.



Toto rozhodnutie je obzvlášť náročné pre Japonsko, ktoré dováža takmer všetky svoje fosílne palivá a zápasí s prudko stúpajúcimi cenami komodít. Eneos Holding varoval, že ceny ropy by mohli ešte stúpnuť, ak západné krajiny zasiahnu Rusko tvrdšími sankciami. Ropa tento rok výrazne zdražela, pričom začiatkom marca jej cena dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2008.



Eneos bude obstarávať alternatívne dodávky ropy z Blízkeho východu. Ruská ropa, na ktorú sa vzťahujú zmluvy podpísané pred inváziou, sa bude do Japonska dodávať približne do apríla.



Japonské rafinérie zastavujú ruský dovoz pre obavy z problémov pri platbách a logistike. Rozhodnutie neovplyvní stabilné dodávky ich ropných produktov, keďže ruská ropa tvorila v prípade Eneos Holding v období od apríla do novembra 2021 iba 4 % z nákupov, uviedol telefonicky hovorca spoločnosti.



Cosmo Energy Holdings, tretia najväčšia japonská rafinéria, v súčasnosti nenakupuje ruskú ropu, informoval jej hovorca.



TASR správu prevzala z agentúry Bloomberg.