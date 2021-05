Japonské spotrebiteľské ceny v apríli medziročne klesli

Tokio 21. mája (TASR) - Japonsko zostáva v deflácii.



Spotrebiteľské ceny v apríli medziročne klesli o 0,4 % po znížení o 0,2 % v marci, uviedlo japonské ministerstvo pre vnútorné záležitosti a komunikáciu.



Jadrové ceny, do ktorých sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín, sa medziročne znížili o 0,1 % rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci. To bol už ich deviaty mesiac poklesu po sebe.



V apríli zlacneli potraviny, motorové palivá, elektrina, zdravotná starostlivosť a telekomunikácie, naopak, ceny bývania, nábytku, oblečenia, vzdelávania a rekreácií vzrástli.



Na sezónne upravenej mesačnej báze spotrebiteľské ceny v apríli klesli o 0,5 % a jadrové ceny o 0,5 %.



Japonská centrálna banka (BoJ) očakáva, že spotrebiteľské ceny v prebiehajúcom fiškálnom roku (do 31. marca 2022) vzrastú o 0,1 %. BoJ si v apríli 2013 stanovila inflačný cieľ na úrovni 2 %.