< sekcia Ekonomika
Japonské výrobné ceny v apríli medziročne stúpli o 4,9 %
Medzimesačne sa ceny japonských výrobcov zvýšili o 2,3 %.
Autor TASR
Tokio 15. mája (TASR) - Ceny výrobcov v Japonsku v apríli medziročne vzrástli o 4,9 % po tom, ako sa v predošlom mesiaci podľa revidovaných údajov posilnili o 2,9 %. Aprílový rast výrobných cien bol výraznejší, ako očakával trh, ktorý predpokladal, že oproti rovnakému mesiacu vlaňajška sa zvýšia o 3 %. Zároveň išlo o ich najsilnejší medziročný rast od mája 2023. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnila japonská centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V porovnaní s aprílom minulého roka sa zvýšili predovšetkým výrobné ceny dopravných prostriedkov (1,6 %), nápojov a potravín (4,1 %), chemikálií (9,2 %) a ropy a uhlia (5,3 %). Posilnili sa aj ceny elektrických strojov (3,8 %), kovových výrobkov (1 %) či elektronických súčiastok (2,9 %). Zlacnelo však železo a oceľ (-1,9 %).
Medzimesačne sa ceny japonských výrobcov zvýšili o 2,3 %. Tempo medzimesačného rastu sa tak zrýchlilo po tom, ako v marci oproti februáru stúpli o 1 %. Medzimesačný rast výrobných cien v Japonsku bol najsilnejší od apríla 2014.
V porovnaní s aprílom minulého roka sa zvýšili predovšetkým výrobné ceny dopravných prostriedkov (1,6 %), nápojov a potravín (4,1 %), chemikálií (9,2 %) a ropy a uhlia (5,3 %). Posilnili sa aj ceny elektrických strojov (3,8 %), kovových výrobkov (1 %) či elektronických súčiastok (2,9 %). Zlacnelo však železo a oceľ (-1,9 %).
Medzimesačne sa ceny japonských výrobcov zvýšili o 2,3 %. Tempo medzimesačného rastu sa tak zrýchlilo po tom, ako v marci oproti februáru stúpli o 1 %. Medzimesačný rast výrobných cien v Japonsku bol najsilnejší od apríla 2014.