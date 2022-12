Japonskí plynári podpísali dohody s Ománom a USA na dovoz LNG

Tokio 28. decembra (TASR) - Japonské spoločnosti podpísali tento týždeň niekoľko kontraktov na dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) s firmami z Ománu a USA, pričom dodávky z Ománu sú stanovené na 10 a z USA na 20 rokov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Objem dodávok LNG sa skomplikoval po tom, ako Rusko výrazne skresalo dodávky plynu do Európy. Európske krajiny začali hľadať náhradné zdroje, výsledkom čoho bolo prudké zvýšenie dovozu LNG z USA. To zhoršilo dodávky na ďalšie trhy a zvýšilo ceny.



Najväčší japonský producent elektrickej energie JERA a spoločnosti Mitsui a Itochu podpísali záväzné dohody so spoločnosťou Oman LNG na dovoz 2,35 milióna ton LNG ročne. Ako uviedla firma Oman LNG, prvé dodávky sa začnú realizovať v roku 2025. Zároveň dodala, že pre JERA a Itochu je určených po 800.000 ton LNG ročne a dodávky pre Mitsui dosahujú 750.000 ton ročne.



Aj ďalšie japonské spoločnosti rokujú s Oman LNG o dodávkach, uviedol pre agentúru Reuters zástupca japonskej vlády. Ak k dôjde k ich uzatvoreniu, mohli by zvýšiť dovoz LNG z Ománu nad 3 milióny ton ročne.



Navyše, najväčšia japonská plynárenská firma Inpex oznámila 20-ročný kontrakt s americkou spoločnosťou Venture Global LNG. V rámci tohto kontraktu bude ročne dovážať 1 milión ton skvapalneného zemného plynu z projektu v Louisiane, s ktorého výstavbou sa počíta v roku 2023.



Minulý rok doviezlo Japonsko z Ománu 1,9 milióna ton LNG, čo predstavuje 2,6 % z celkového objemu dovozu. Zo Spojených štátov doviezla ostrovná krajina 7,1 milióna ton LNG, čo znamená 9,5 % z objemu dovozu.