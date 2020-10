Japonsko a Británia majú formálne podpísať dohodu o obchode

Tokio 12. októbra (TASR) - Japonsko a Británia dúfajú, že 23. októbra formálne podpíšu dohodu o hospodárskom partnerstve (Economic Partnership Agreement, EPA). Informovala o tom v pondelok agentúra Kyodo News.



Japonsko uviedlo, že sa usiluje o to, aby EPA vstúpila do platnosti 1. januára 2021 po tom, ako 11. septembra dosiahlo predbežnú dohodu o obchode s Britániou.



Spojené kráľovstvo v septembri vyhlásilo, že britské firmy budú profitovať z tejto dohody, keďže až 99 % ich exportu do Japonska nebude zaťažené žiadnymi clami.



Obchodnú dohodu ešte musia schváliť oba parlamenty. Bez nej by sa po 1. januári 2021 britsko-japonský obchod musel riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.