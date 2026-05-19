Japonsko a Čína v marci predávali dlhopisy vlády USA
Autor TASR
Washington/Tokio/Peking 19. mája (TASR) - Zahraničné centrálne banky v marci vo veľkom predávali dlhopisy vlády USA. Konflikt na Blízkom východe ich totiž prinútil likvidovať dolárové rezervy, aby bránili svoje meny pred energetickým šokom, ktorý spôsobil prudké pohyby výmenných kurzov. Najviac držbu amerických dlhopisov znížili Japonsko a Čína. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Hodnota amerických dlhopisov, ktoré má vo svojich rezervách Čína, v porovnaní s februárom klesla približne o 6 % na 652,3 miliardy USD (560,01 miliardy eur), čo je najmenej od septembra 2008, vyplýva z údajov ministerstva financií USA.
Japonsko, ktoré je najväčším zahraničným držiteľom amerického vládneho dlhu, znížilo svoje portfólio amerických dlhopisov približne o 47 miliárd USD na 1,191 bilióna USD.
Celkovo sa hodnota dlhopisov vlády USA v zahraničných rezervách v marci znížila na 9,25 bilióna USD z 9,49 bilióna USD vo februári. Tento výpredaj amerických štátnych dlhopisov spustil konflikt medzi USA a Iránom a následný prudký nárast cien ropy, ktorý mal negatívny vplyv na japonský jen aj ďalšie ázijské meny.
Regionálne ekonomiky závislé od dovozu ropy z Perzského zálivu čelili najväčšiemu energetickému šoku za celé desaťročia, čo prinútilo centrálne banky, aby predali časť dolárových aktív, z čoho financovali intervencie na podporu vlastných mien.
Údaje za apríl, ktoré budú zverejnené v júni, ukážu, ako ďaleko sú centrálne banky ochotné zájsť pri stabilizácii svojich mien.
(1 EUR = 1,1648 USD)
