Japonsko a USA sa dohodli, že začnú rokovať o clách na oceľ a hliník

Tokio 15. novembra (TASR) - Japonsko a Spojené štáty sa v pondelok dohodli, že začnú rokovať o vyriešení amerických ciel na dovoz ocele a hliníka z Japonska. Oznámilo to v pondelok japonské ministerstvo obchodu po stretnutí ministra Koičiho Hagiuda s americkou ministerkou obchodu Ginou Raimondovou.



O žiadnych konkrétnych opatreniach na vyriešenie ciel sa však nediskutovalo, povedal novinárom predstaviteľ japonského ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu Hirojuki Hatada.



Spojené štáty v piatok (12. 11.) oznámili, že otvoria rozhovory s Japonskom, ktoré by mohli viesť k uvoľneniu ciel na dovoz ocele a hliníka. Tie vrhajú tieň na obchodné vzťahy medzi oboma spojencami.



Americká ministerka Raimondová aj jej japonský rezortný kolega na rokovaniach zdôraznili dôležitosť spolupráce medzi najväčšou a treťou najväčšou ekonomikou sveta.



"Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Japonskom sú kriticky dôležité pre spoločné ekonomické hodnoty," povedala Raimondová v krátkom komentári.



Vyzvala tiež na spoluprácu v rôznych oblastiach vrátane polovodičov a dodávateľských reťazcov, keďže nedostatok čipov a problémy s ich výrobou brzdia zotavovanie vyspelých ekonomík z pandémie nového koronavírusu.



Administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviedla v roku 2018 clá na dovoz ocele vo výške 25 % a 10-percentné clá na hliník z viacerých krajín vrátane Európskej únie (EÚ) a Japonska.



"Podrobnosti prídu neskôr," povedal Hirojuki Hatada. "Ak sa clá zrušia, bude to pre Japonsko dokonalé riešenie," dodal.



Dohoda USA s EÚ nezachádza tak ďaleko. Namiesto zrušenia ciel umožnia Spojené štáty dovoz obmedzeného množstva európskych výrobkov z ocele a hliníka bez ciel.



Japonsko a USA patria podľa údajov Svetovej asociácie ocele k popredným svetovým producentom ocele, po Číne, EÚ a Indii.



Raimondová a Haguida sa zaviazali tiež, že budú riešiť „opatrenia narúšajúce trh s cieľom čeliť nekalým obchodným praktikám“. Pravdepodobne to súvisí s Čínou, ktorú Washington obvinil z ohrozovania amerického oceliarskeho a hliníkového priemyslu.