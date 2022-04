Japonsko chce postupne znižovať dovoz ruského uhlia

Tokio 8. apríla (TASR) - Japonsko, jeden z najväčších dovozcov uhlia na svete, plánuje postupne znižovať dovoz tejto suroviny z Ruska s cieľom časom nákupy úplne ukončiť. Medzitým bude hľadať alternatívy, v najbližšom období sa však krajina od ruských dodávok odstrihnúť nedokáže. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako povedal japonský minister obchodu Kóiči Hagiuda, Japonsko počíta časom s úplným ukončením dovozov uhlia z Ruska, v súčasnosti však adekvátnu náhradu za ruské uhlie nemá. "Budeme musieť nájsť alternatívne zdroje, ináč nám hrozia problémy, ktoré by mohli viesť k výpadkom v dodávkach elektrickej energie," povedal Hagiuda. Rusko bolo v minulom roku druhým najväčším dodávateľom energetického uhlia do Japonska.



Podľa údajov z vlády uhlie z Ruska tvorilo vlani z celkového japonského dovozu tejto komodity približne 11 %. Ostrovná krajina je tretím najväčším dovozcom uhlia na svete po Indii a Číne. Okrem toho bolo Rusko v minulom roku piatym najväčším dodávateľom ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) do Japonska.



Po útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára, ktorú Moskva označuje za "špeciálnu operáciu," Japonsko postupne sprísňovalo sankcie voči Ruskej federácii. Ich súčasťou je zmrazenie aktív ruských oligarchov, bánk a iných inštitúcií, či zákaz vývozu moderných technológií do Ruska.