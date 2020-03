Japonsko dá na podporu ekonomiky viac ako 15 biliónov jenov

Tokio 23. marca (TASR - Sľub japonského premiéra Šinzóa Abeho o „veľkých stimuloch" pre ekonomiku bude zahŕňať výdavky vo výške najmenej 137 miliárd USD (127,95 miliardy eur), ktoré budú čiastočne financované z dlhopisov.



A hoci hodnota emisie dlhopisov bude pravdepodobne nízka, upriami pozornosť trhov na nepriaznivú fiškálnu pozíciu Japonska. A to v čase, keď situácia na trhoch po vypuknutí pandémie nového koronavírusu núti investorov, aby zvážili kúpu štátnych dlhopisov, ktoré sú za normálnych okolností považované za tzv. bezpečné aktíva, a uprednostnili hotovosť.



"Potrebujeme prísť s veľkými, silnými ekonomickými a fiškálnymi opatreniami, ktoré zodpovedajú obrovskej sile úderu pandémie koronavírusu," povedal Abe v pondelok parlamentu.



„V závislosti od situácie prijmeme opatrenia, ktoré presiahnu rozsah opatrení prijatých po kríze spôsobenej pádom Lehman Brothers,“ dodal.



Aj japonská centrálna banka BoJ je pripravená rozšíriť svoj program stimulov v apríli, už druhý mesiac po sebe, ak pandémia povedie k natoľko veľkému zníženiu pracovných miest a kapitálových výdavkov, že to ohrozí vyhliadky na oživenie hospodárstva.



BoJ sa najbližšie stretne v dňoch 27. - 28. apríla, aby prehodnotila svoje úrokové sadzby aj politiku stimulov.



Vláda pracuje na balíku opatrení, ktorý bude zahŕňať priame fiškálne výdavky presahujúce 15 biliónov jenov (126,72 miliardy eur), uviedlo niekoľko zákonodarcov oboznámených so situáciou.



To zhruba zodpovedá sume, ktorú Japonsko vynaložilo na riešenie dôsledkov kolapsu Lehman Brothers v roku 2008.



Ak sa k tomu pripočítajú pôžičky a ďalšie kroky, ktoré nie sú zahrnuté v priamych výdavkoch, veľkosť balíka prekročí 30 biliónov JPY.



Vláda zverejní podrobnosti o balíku, keď parlament 27. marca schváli štátny rozpočet na fiškálny rok 2020/21, ktorý sa začína v apríli.



(1 EUR = 1,0707 USD; 1 EUR = 118,37 JPY)