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Japonsko dočasne zníži spotrebnú daň na potraviny na 1 %
Cieľom tohto kroku je podľa vlády v Tokiu zmierniť tlak na životné náklady v štvrtej najväčšej ekonomike sveta, ktoré rastú v dôsledku vojny na Blízkom východe a slabého japonského jenu.
Autor TASR
Tokio 30. júla (TASR) - Japonsko dočasne zníži spotrebnú daň na potraviny z 8 % na 1 % s účinnosťou od apríla budúceho roka, oznámila vo štvrtok japonská premiérka Sanae Takaičiová. Cieľom tohto kroku je podľa vlády v Tokiu zmierniť tlak na životné náklady v štvrtej najväčšej ekonomike sveta, ktoré rastú v dôsledku vojny na Blízkom východe a slabého japonského jenu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Bude to prvé takéto zníženie od zavedenia dane v roku 1989 a sadzba sa po dvoch rokoch vráti na 8 %, povedala novinárom Takaičiová. Vláda zároveň zavedie cielenejšie dotácie zamerané na pracovníkov s nízkymi príjmami, ktorí čelia rastúcim nákladom na sociálne poistenie, dodala premiérka. Podľa správ v japonských médiách spôsobí dvojročné zníženie dane výpadok daňových príjmov vo výške približne 10 biliónov JPY (53,7 miliardy eur).
(1 EUR = 186,27 JPY)
Bude to prvé takéto zníženie od zavedenia dane v roku 1989 a sadzba sa po dvoch rokoch vráti na 8 %, povedala novinárom Takaičiová. Vláda zároveň zavedie cielenejšie dotácie zamerané na pracovníkov s nízkymi príjmami, ktorí čelia rastúcim nákladom na sociálne poistenie, dodala premiérka. Podľa správ v japonských médiách spôsobí dvojročné zníženie dane výpadok daňových príjmov vo výške približne 10 biliónov JPY (53,7 miliardy eur).
(1 EUR = 186,27 JPY)