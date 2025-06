Japonsko hlási „pokrok“, ale zatiaľ žiadnu dohodu o clách s USA

Tokio 9. júna (TASR) - Japonsko dosiahlo „pokrok“ na rokovaniach s USA o zmiernení ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa. Upozornilo však zároveň, že obe strany zatiaľ nedospeli k dohode. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Japonsko, kľúčový spojenec USA, čelí plošným clám vo výške 10 % na dovoz a rovnako clám na dovoz ocele, hliníka a áut vo výške 25 %.



Trump začiatkom apríla oznámil aj zavedenie tzv. recipročných ciel pre obchodných partnerov, ktorí majú prebytok zahraničného obchodu s USA. Pre Japonsko stanovil clá vo výške 24 %, ktoré následne odložil o 90 dní, do začiatku júla, aby umožnil rokovania.



Japonsko by chcelo zrušiť všetky poplatky, ktoré oznámil Trump.



Hlavný vyjednávač Tokia Rjosei Akazawa oznámil, že počas piateho kola rozhovorov minulý týždeň sa „dosiahol ďalší pokrok smerom k dohode“. Dodal však, že obe strany zatiaľ nenašli kompromis.



Tokio dúfa, že uzavrie dohodu „čo najskôr“, pričom rozhovory môžu stále pokračovať, aj keď sa 15. júna začne samit skupiny G7 (siedmich najbohatších ekonomík sveta), dodal.



Japonský premiér Šigeru Išiba a Trump údajne plánujú bilaterálne rozhovory počas samitu G7 v Kanade.



Pre Tokio sú obzvlášť bolestivé clá na dovoz áut do USA, keďže približne 8 % všetkých pracovných miest v Japonsku je viazaných na tento sektor.



Japonská ekonomika, štvrtá najväčšia na svete, v 1. štvrťroku 2025 klesla o 0,2 %, čo zvýšilo tlak na Išibu pred voľbami do hornej komory parlamentu, ktoré sa očakávajú v júli.