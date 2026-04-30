Japonsko intervenovalo na devízovom trhu a podporilo jen
Autor TASR
Tokio/New York/Londýn 30. apríla (TASR) - Japonsko vo štvrtok na devízovom trhu podporilo jen. To bola prvá oficiálna intervencia za takmer dva roky, uviedli dva zdroje oboznámené so situáciou. Japonská mena sa po intervencii voči doláru posilnila až o 3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Dolár po intervencii najskôr klesol na 155,5 JPY/USD, čo bolo najmenej od 2. marca. Ak by sa kurz na tejto úrovni udržal, išlo by o najväčší jednodňový pokles dolára voči jenu od konca decembra 2024. Dolár neskôr časť strát zmazal a obchodoval sa so stratou 2,38 % pri kurze 156,57 JPY/USD.
Pred dnešnou intervenciou investori nahromadili najväčší objem stávok na pokles jenu za takmer dva roky v presvedčení, že ani zvýšenie sadzieb, ani hrozba intervencie japonskej mene nepomôžu.
