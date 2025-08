Japonsko môže prijať dodatočný rozpočet, aby zmiernilo vplyv ciel USA

Tokio 4. augusta (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba v pondelok vyhlásil, že vláda je pripravená zostaviť dodatočný rozpočet na zmiernenie ekonomických dôsledkov amerických ciel. To však ešte viac zaťaží zhoršujúce sa verejné financie krajiny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Po tvrdej porážke vo voľbách do hornej komory parlamentu minulý mesiac je menšinová koalícia premiéra Išibu pod tlakom, aby venovala pozornosť požiadavke opozičných strán na zvýšenie výdavkov a zníženie dane z predaja.



„V prípade potreby ho zostavíme, pričom zohľadníme diskusie s ostatnými stranami,“ povedal Išiba parlamentu, keď sa ho opozičný zákonodarca opýtal, či vláda zostaví dodatočný rozpočet, ktorý bude zahŕňať zníženie daní.



Dodatočný rozpočet na financovanie výdavkov by mohol byť predložený na mimoriadnom zasadnutí parlamentu, ktoré sa pravdepodobne uskutoční v septembri.



Obchodná dohoda Japonska s americkým prezidentom Donaldom Trumpom znižuje clá na dovoz tovaru vrátane automobilov, čo zmierni problémy japonskej ekonomiky závislej od exportu.



Nie je však jasné, kedy sa americké clá na automobily a autodiely znížia zo súčasných 25 % na 15 %, čo zatieňuje vyhliadky na krehké oživenie Japonska.



Zostavovanie dodatočného rozpočtu sa v Japonsku stalo bežnou praxou. Politici žiadajú zvýšenie výdavkov na podporu ekonomiky a udržiavajú uvoľnenú fiškálnu politiku, aj keď iné krajiny po pandémii ochorenia COVID-19 znížili výdavky.



Premiér Išiba sa nevyjadril k možnej výške dodatočného rozpočtu, ale niektorí analytici očakávajú, že by mohol dosiahnuť približne 10 biliónov jenov (58,27 miliardy eur), čo by si vyžadovalo emisiu dlhopisov.



Dodatočný rozpočet sa tak pripočíta k rekordnému rozpočtu vo výške 115,5 bilióna JPY na aktuálny fiškálny rok. Z tejto sumy pôjde 24,5 % na financovanie dlhu.



Keďže rastúce ceny potravín poškodzujú spotrebu, opozičné strany vyzvali na zníženie alebo zrušenie japonskej dane z predaja vo výške 10 %, pričom na potraviny sa vzťahuje nižšia 8-percentná daň.



Išiba, ktorý je považovaný za fiškálneho jastraba, teda zástancu tvrdšej línie, bol opatrný pri znižovaní dane z predaja, ktorá financuje náklady na sociálne zabezpečenie pre rýchlo starnúcu populáciu.



Veľké zvýšenie výdavkov a prudko rastúce náklady na sociálne zabezpečenie spôsobili, že Japonsko má dlh vo výške 250 % hrubého domáceho produktu, najvyšší spomedzi veľkých ekonomík.



(1 EUR = 171,61 JPY)