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Japonsko na podporu kurzu meny použilo rekordných 15,4 bilióna jenov
Išlo o najväčší mesačný zásah na japonskom devízovom trhu v histórii.
Autor TASR
Tokio 28. augusta (TASR) - Japonsko od záveru júla do konca augusta vynaložilo 15,4 bilióna jenov (82,97 miliardy eur) na intervencie s cieľom posilniť jen. Išlo o najväčší mesačný zásah na japonskom devízovom trhu v histórii. Uviedlo to v piatok japonské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Japonská centrálna banka intervenuje na trhu na základe pokynov rezortu financií s cieľom zmierniť ekonomické škody spôsobené prudkými výkyvmi výmenných kurzov. Jen sa v ostatnom období oslabil pre rozdiel medzi japonskými a americkými úrokovými sadzbami, pre vysoké ceny ropy a obavy z výdavkových plánov premiérky Sanae Takaičiovej.
Počas posledného júlového dňa Tokio a Washington na trhu na podporu jenu intervenovali spoločne, a to prvýkrát za 28 rokov. Jen bol pred touto intervenciou najslabší za štyri desaťročia. Spoločnú akciu potvrdil prezident USA Donald Trump začiatkom tohto mesiaca a označil ju za „signál priateľstva“ s Japonskom. Voči americkej mene jen v júli klesol na úroveň jenu 163,99 jenu za dolár, čiže najnižšie od roku 1986. Počas záverečného júlového dňa sa však posilnil na 157,40 jenu za dolár, čiže sa dostal na najsilnejšiu hodnotu od začiatku mája.
Odborníci tvrdia, že Trumpova administratíva konala aj s cieľom znížiť obchodný deficit USA, keďže slabý jen pomáha japonským exportérom.
(1 EUR = 185,61 JPY)
Japonská centrálna banka intervenuje na trhu na základe pokynov rezortu financií s cieľom zmierniť ekonomické škody spôsobené prudkými výkyvmi výmenných kurzov. Jen sa v ostatnom období oslabil pre rozdiel medzi japonskými a americkými úrokovými sadzbami, pre vysoké ceny ropy a obavy z výdavkových plánov premiérky Sanae Takaičiovej.
Počas posledného júlového dňa Tokio a Washington na trhu na podporu jenu intervenovali spoločne, a to prvýkrát za 28 rokov. Jen bol pred touto intervenciou najslabší za štyri desaťročia. Spoločnú akciu potvrdil prezident USA Donald Trump začiatkom tohto mesiaca a označil ju za „signál priateľstva“ s Japonskom. Voči americkej mene jen v júli klesol na úroveň jenu 163,99 jenu za dolár, čiže najnižšie od roku 1986. Počas záverečného júlového dňa sa však posilnil na 157,40 jenu za dolár, čiže sa dostal na najsilnejšiu hodnotu od začiatku mája.
Odborníci tvrdia, že Trumpova administratíva konala aj s cieľom znížiť obchodný deficit USA, keďže slabý jen pomáha japonským exportérom.
(1 EUR = 185,61 JPY)