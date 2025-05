Japonsko navrhlo USA nákup polovodičových produktov

Tokio 28. mája (TASR) - Japonsko navrhlo nákup amerických polovodičových produktov v hodnote až 1 bilión jenov (6,11 miliardy eur) počas prebiehajúcich obchodných rokovaní s USA. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Tento krok pomôže riešiť veľký obchodný deficit USA s Japonskom, ktorý predstavuje 10 biliónov JPY. Hlavný vyjednávač Tokia Rjosei Akazawa pricestuje 30. mája 2025 do USA na štvrté kolo rokovaní. Nerovnováha v obchode medzi USA a Japonskom trvá už desaťročia, čo často viedlo k protekcionistickým opatreniam vrátane ciel.



Administratíva prezidenta Billa Clintona (1993 - 2001) uprednostňovala otvorenie japonských trhov, pričom s Japonskom uzavrela viac obchodných dohôd ako ktorákoľvek predchádzajúca administratíva. To pomohlo zvýšiť vývoz z USA do Japonska v cieľových sektoroch počas tohto obdobia o viac ako 85 %.



Súčasné zameranie na polovodiče predstavuje evolúciu prístupu, ktorý sa presúva skôr k high-tech komponentom než k spotrebnému tovaru, ale využíva rovnaký mechanizmus vládou stimulovaného nákupu na riešenie obchodnej nerovnováhy.



Návrh Japonska na dotácie pre domáce spoločnosti pri nákupe čipov z USA kopíruje minulé dohody, ale teraz sa zameriava na strategicky kritický polovodičový priemysel. Tento návrh odráža dvojitú stratégiu Japonska revitalizovať domáci polovodičový priemysel a zároveň posilniť spojenectvá s USA v čase rastúceho geopolitického napätia.



Podiel Japonska na trhu s polovodičmi dramaticky klesol z 50,3 % v roku 1988 na súčasných približne 10 %. Japonská vláda vyčlenila značné zdroje a plánuje investovať približne 25,7 miliardy USD (22,63 miliardy eur) do polovodičov na obnovu domácich kapacít.



Zároveň Japonsko presadzuje „friendshoring“ s dôveryhodnými spojencami, ako sú USA. Ponúka finančnú podporu spoločnostiam ochotným presunúť výrobu a nákup do spojeneckých krajín, aby sa znížila závislosť od geopolitických rivalov.



Navrhovaný nákup čipov je v súlade s japonskou stratégiou diverzifikácie strategických rizík prostredníctvom technologických partnerstiev s USA a zároveň pokračuje v rozvoji domácich výrobných kapacít.



(1 EUR = 163,72 JPY; 1 EUR = 1,1356 USD)