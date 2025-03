Japonsko nezískalo od USA záruky, že bude oslobodené od ciel

Tokio 11. marca (TASR) - Japonsko nezískalo od Spojených štátov záruky, že bude oslobodené od ciel na kľúčové exportné tovary vrátane automobilov, ocele a hliníka, vyhlásil v utorok japonský minister obchodu Jodži Muto. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Minister v pondelok (10. 3.) rokoval so svojím americkým rezortným kolegom Howardom Lutnickom a hlavným ekonomickým poradcom Bieleho domu Kevinom Hassettom. Schôdzka vo Washingtone sa uskutočnila len dva dni predtým, ako majú v stredu (12. 3.) vstúpiť do platnosti clá vo výške 25 % na oceľ a hliník dovážané do USA. Japonsko, ktoré podporuje ekonomiku USA tým, že v krajine vo veľkom investuje a vytvára pracovné miesta, by nemalo podliehať novým clám, uviedol Muto. Ako dodal, amerických predstaviteľov požiadal, aby jeho krajinu oslobodili od ciel, ale nič nenasvedčuje tomu, že by Washington tejto žiadosti vyhovel.



Okrem ciel na oceľ a hliník plánuje administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť aj clá na zahraničné automobily s účinnosťou od apríla. Japonský vývoz smerujúci do USA mal v roku 2024 hodnotu približne 145 miliárd amerických dolárov (133,7 miliardy eur). Zhruba za tretinu tejto sumy zodpovedali automobily a iné vozidlá.



(1 EUR = 1,0845 USD)