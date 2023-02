Tokio 5. februára (TASR) - Japonsko obmedzí vývoz strojov na výrobu čipov do Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Japonská vláda začne na jar obmedzovať export zariadení na výrobu pokročilých čipov do Číny. Z tohto dôvodu zmení devízový zákon, uviedla agentúra Kyodo News bez uvedenia zdroja. Nová regulácia údajne nebude konkrétne uvádzať Čínu. Týmto spôsobom sa japonská vláda snaží znížiť riziko odvetných opatrení zo strany Pekingu.



Japonsko a Holandsko sa dohodli, že sa pridajú k Spojeným štátom a zastavia dodávky zariadení na výrobu polovodičov od spoločností, ako sú napríklad Nikon Corp a ASML Holdings. Týmto spôsobom chcú zastaviť snahy Číny v oblasti vývoja a výroby pokročilých čipov, ktoré by mohla použiť na posilnenie svojej vojenskej sily, uviedli zdroje agentúry Reuters, čím potvrdili predchádzajúce mediálne správy.



Existenciu dohody však potvrdil len Washington, ktorý zatiaľ nezverejnil žiadne podrobnosti o tom, ktorých zariadení sa reštrikcie budú týkať.