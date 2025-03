Japonsko označilo za poľutovaniahodné, že nemá výnimku na clá v USA

Tokio/Peking 12. marca (TASR) - Japonsko v stredu označilo za "poľutovaniahodné", že krajine nebola udelená výnimka z ciel na oceľ a hliník vo výške 25 % od amerického prezidenta Donalda Trumpa. A Čína sľúbila opatrenia na ochranu svojich záujmov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Hovorca japonskej vlády Jošimasa Hajaši na otázku, či Tokio zvažuje odvetné opatrenia, odpovedal, že obe krajiny budú pokračovať v diskusii o podrobnostiach ciel, ktoré vstúpili do platnosti o polnoci amerického času. "Je poľutovaniahodné, že Japonsko nebolo vylúčené z ciel," povedal Hajaši a dodal že clá budú mať významný vplyv na ekonomické vzťahy medzi Japonskom a USA, ako aj na svetovú ekonomiku a multilaterálny obchodný systém.



Japonsko v roku 2024 vyviezlo celkovo 31,4 milióna ton ocele, z toho 1,1 milióna ton do Spojených štátov. To podľa Washingtonu zodpovedá približne 4 % dovozu ocele do USA. "Dovoz japonských výrobkov z ocele a hliníka nepoškodí národnú bezpečnosť USA, skôr bude ťažké nahradiť naše vysokokvalitné výrobky, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie konkurencieschopnosti výrobného sektora v USA," poznamenal Hajaši. Japonské produkty "výrazne prispievajú k americkému priemyslu a zamestnanosti", povedal.



Minister hospodárstva, obchodu a priemyslu Jodži Muto tento týždeň vo Washingtone vyzval amerických predstaviteľov, aby oslobodili Japonsko od ciel na kovy a vozidlá.



Japonsko je domovskou krajinou Toyoty, najväčšieho svetového výrobcu áut z hľadiska predaja. "Zdravie" automobilového priemyslu ovplyvňuje mnohé z jeho priemyselných odvetví, od výroby dielov až po oceľ a mikročipy. Z celkového japonského exportu smerujúceho do USA v roku 2024 tvorili autá zhruba tretinu.



Aj Čína v stredu kritizovala clá na dovoz ocele a hliníka do USA a uviedla, že prijme "všetky potrebné opatrenia" na ochranu svojich záujmov. Peking zopakoval, že protekcionizmus neponúka žiadne východisko a v obchodných vojnách a colných vojnách nie sú žiadni víťazi.



"Akcie Spojených štátov vážne porušujú pravidlá Svetovej obchodnej organizácie, vážne poškodzujú multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách a neprispievajú k riešeniu problému," povedal hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Čína je popredným svetovým výrobcom ocele, hoci nie je hlavným vývozcom tohto produktu do Spojených štátov.



Začiatkom tohto mesiaca Trump zvýšil plošné 10-percentné clo na čínske produkty na 20 %, na čo Čína reagovala odvetnými clami na americké poľnohospodárske produkty.