Japonsko plánuje prudko urýchliť výrobu čipov
Japonsko v 80. rokoch minulého storočia ovládalo polovicu svetového trhu s čipmi.
Autor TASR
Tokio 10. marca (TASR) - Japonsko do roku 2040 zvýši tržby z predaja doma vyrobených polovodičov na približne 40 biliónov japonských jenov (218,4 miliardy eur) ročne. Nová stratégia, ktorú schválil v utorok vládny kabinet premiérky Sanae Takaičiovej, počíta s päťnásobným nárastom predaja zo súčasných približne 8 biliónov JPY. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters.
Doterajší cieľ počíta so zvýšením tržieb z domácej výroby čipov na 15 biliónov JPY ročne do roku 2030. Polovodiče patria medzi produkty, ktoré japonská vláda označuje sa strategické pre hospodársku bezpečnosť a venuje im osobitnú pozornosť vo svojich plánoch na podporu rastu.
Japonsko v 80. rokoch minulého storočia ovládalo polovicu svetového trhu s čipmi. V nasledujúcom desaťročí ju stratilo v dôsledku napätých obchodných vzťahov s USA a poklesu domácej výroby elektroniky. Krajine v súčasnosti patrí menej ako 10-percentný podiel na trhu. Umelá inteligencia v súčasnosti poháňa rýchly rast dopytu po vývoji a výrobe pokročilých čipov a Japonsko musí byť pripravené a využiť túto expanziu, uviedla vláda v Tokiu.
(1 EUR = 183,15 JPY)
