Japonsko podporí dodávky ropy do juhovýchodnej Ázie
Japonsko prisľúbilo finančnú podporu v sume 1,6 bilióna jenov (8,54 miliardy eur) pre ekonomiky juhovýchodnej Ázie.
Autor TASR
Tokio 15. apríla (TASR) - Japonsko v stredu prisľúbilo finančnú podporu v sume 1,6 bilióna jenov (8,54 miliardy eur) pre ekonomiky juhovýchodnej Ázie, keďže kríza na Blízkom východe ohrozuje japonské nákupy dôležitých zdravotníckych zariadení, na ktorých produkciu je potrebná ropa. Pomoc má posilniť dodávateľské reťazce krajín juhovýchodnej Ázie v oblasti energií a zlepšiť ich schopnosť nakupovať ropu a ropné produkty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová predstavila iniciatívu po online samite s členskými štátmi platformy Ázijské spoločenstvo s nulovými emisiami (AZEC), ktorá sa zameriava na spoluprácu v oblasti energetiky a životného prostredia. „Spoliehame sa na dodávky zdravotníckych tovarov z ázijských krajín, ako sú zariadenia používané pre dialyzovaných pacientov či nádoby na odpadové tekutiny a rukavice potrebné na chirurgické zákroky,“ povedala Takaičiová novinárom.
„Spolu s ázijskými národmi budeme pracovať na vybudovaní odolného rámca pre energie, kritické nerasty a dodávateľské reťazce, aby sa celá Ázia mohla stať silnejšou a prosperujúcejšou,“ dodala premiérka. Poprela pritom, že by nové partnerstvo malo akýkoľvek nepriaznivý vplyv na dodávky ropy Japonsku.
(1 EUR = 187,33 JPY)
Japonská premiérka Sanae Takaičiová predstavila iniciatívu po online samite s členskými štátmi platformy Ázijské spoločenstvo s nulovými emisiami (AZEC), ktorá sa zameriava na spoluprácu v oblasti energetiky a životného prostredia. „Spoliehame sa na dodávky zdravotníckych tovarov z ázijských krajín, ako sú zariadenia používané pre dialyzovaných pacientov či nádoby na odpadové tekutiny a rukavice potrebné na chirurgické zákroky,“ povedala Takaičiová novinárom.
„Spolu s ázijskými národmi budeme pracovať na vybudovaní odolného rámca pre energie, kritické nerasty a dodávateľské reťazce, aby sa celá Ázia mohla stať silnejšou a prosperujúcejšou,“ dodala premiérka. Poprela pritom, že by nové partnerstvo malo akýkoľvek nepriaznivý vplyv na dodávky ropy Japonsku.
(1 EUR = 187,33 JPY)