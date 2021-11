Japonsko podporí ekonomiku rekordným balíčkom za takmer 56 bil. jenov

Tokio 19. novembra (TASR) - Japonská vláda schválila v piatok balíček na podporu ekonomiky v rekordnej hodnote takmer 56 biliónov jenov. Ďalšia pomoc by mala posilniť zatiaľ slabé a nerovnomerné zotavovanie hospodárstva.



Vláda schválila balík opatrení v celkovej hodnote 55,7 bilióna jenov (429,85 miliardy eur). Japonský kabinet okrem toho očakáva, že do projektu sa zapojí aj súkromný sektor, ktorý by podľa premiéra Fumia Kišidu mal celkový objem pomoci ekonomike zvýšiť na takmer 79 biliónov jenov.



Je to už tretí vládny balík podpory ekonomike od začiatku pandémie nového koronavírusu. Predchádzajúci premiéri Jošihide Suga a Šinzó Abe uvoľnili na podporu tretej najväčšej ekonomiky sveta 40 biliónov a 38 biliónov jenov. Najnovší balíček zahrnuje jednorazové príspevky pre rodiny s deťmi, dotácie pre firmy poškodené opatreniami spojenými s pandémiou či zvýšenie miezd, napríklad zdravotným sestrám a zamestnancom v opatrovateľských službách.



Hodnota balíka navyše výrazne prekonala očakávania. Trhy počítali s ďalším objemom pomoci ekonomike v hodnote 30 biliónov, maximálne 40 biliónov jenov.



(1 EUR = 129,58 JPY)