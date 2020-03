Japonsko pomôže firmám injekciou za vyše 13 mld. eur

Tokio 9. marca (TASR) - Japonsko je pripravené zvýšiť balík určený na pomoc malým a stredným podnikom poškodeným epidémiou nového koronavírusu na viac než trojnásobok pôvodne plánovanej hodnoty. Poukazuje na to vládny dokument, ktorý v pondelok zverejnila agentúra Reuters.



Podľa dokumentu je vláda ochotná zvýšiť sumu na 1,6 bilióna jenov (13,44 miliardy eur). Viac informácií by mala poskytnúť v utorok (10. 3.).



Ak sa nová suma potvrdí, bude to podstatne vyššia finančná podpora pre firmy, ktorých biznis utrpel v dôsledku šírenia nového typu koronavírusu, než vláda navrhovala v polovici februára. Vtedy zverejnila, že plánuje opatrenia na podporu malých a stredných podnikov v hodnote zhruba 500 miliárd jenov. K týmto podnikom zaradila napríklad tour operátorov, ktorí prišli o turistov.



Financie by mali firmy získať prostredníctvom verejných úverových inštitúcií, ako sú Japan Finance Corporation (JFC) a Rozvojová banka Japonska.



(1 EUR = 119,08 JPY)