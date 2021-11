Japonsko pracuje na možnostiach,ako uvoľniť zásoby ropy na žiadosť USA

Tokio 22. novembra (TASR) - Japonskí predstavitelia pracujú na spôsoboch, ako obísť právne obmedzenia a uvoľniť časť zo strategických zásob ropy v tandeme s ďalšími veľkými ekonomikami s cieľom utlmiť rast cien komodity. Uviedli to vládne zdroje, pod podmienkou zachovania anonymity.



Aj keď premiér Fumio Kišida cez víkend naznačil, že je pripravený vyhovieť žiadosti Washingtonu, štvrtý najväčší nákupca ropy na svete naráža na právne obmedzenia, pokiaľ ide o strategické zásoby komodity. Tie pozostávajú zo súkromných aj verejných zásob a zvyčajne je možné použiť ich len v čase nedostatku.



Jeden zo zdrojov uviedol, že vláda zvažuje uvoľnenie časti štátnych zásob mimo minimálneho požadovaného množstva ako možné dočasné právne riešenie. Japonskí predstavitelia skúmajú tiež súkromné zásoby, ktoré sú súčasťou národnej rezervy, keďže niektorí poradcovia tvrdia, že môžu byť uvoľnené bez obmedzení, uviedol ďalší zdroj.



"Nemáme inú možnosť, ako niečo vymyslieť po žiadosti Spojených štátov," povedal tretí zdroj. Všetky zdroje odmietli byť identifikované, pretože plán nebol zverejnený.



Hlavný tajomník kabinetu Hirokazu Macuno v pondelok povedal, že sa ešte o ničom nerozhodlo, zatiaľ čo Kišida v sobotu (20. 11.) naznačil, že vláda zvažuje, čo by mohla legálne urobiť. "Museli by sme zmeniť náš zákon, a to by si vyžiadalo čas. Niektorí však tvrdia, že súkromné zásoby môžu byť uvoľnené," povedal druhý zdroj.



"Musíme rozšíriť definíciu, aby mohli byť uvoľnené," povedal iný predstaviteľ kabinetu s tým, že žiadny tender nehrozí. Obchodníci potvrdili, že nedostali žiadne oznámenia o výberovom konaní.



Japonské súkromné spoločnosti vrátane rafinérií si držia zhruba 175 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy a ropných produktov ako súčasť strategickej ropnej rezervy (SPR), čo je dosť na pokrytie spotreby na približne na 90 dní, podľa štátnej agentúry Jogmec, ktorá spravuje SPR a mala by na starosti aj uvoľnenie časti zásob, ak o tom rozhodnú politici.



Súkromné zásoby ropných spoločností boli v minulosti vyčerpané počas vojny v Perzskom zálive v roku 1991 a po katastrofickom zemetrasení a cunami v roku 2011. Podiel štátu v ŠPR nebol nikdy využitý.



Americká administratíva predložila nezvyčajnú požiadavku ostatným veľkým ekonomikám, aby zvážili uvoľnenie ropy zo svojich strategických zásob po tom, čo členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci z aliancie OPEC+ opakovane odmietli jej požiadavky na urýchlenie zvyšovania produkcie.



Noviny Jomiuri s odvolaním sa na vládne zdroje napísali, že Japonsko a Spojené štáty budú koordinovať oznámenie o uvoľnení zásob ropy už tento týždeň.



Drahá ropa tlačí infláciu do neželaných výšok a podkopáva zotavovanie sa ekonomík z pandémie ochorenia COVID-19.



Japonsko malo na konci septembra podľa oficiálnych údajov zásoby ropy na 145 dní, čo je výrazne nad zákonom stanoveným limitom minimálne 90 dní. Celkové rezervy v súkromnom sektore by pokryli spotrebu počas 90 dní, čo tiež prekračuje požiadavku na minimálne 70 dní.