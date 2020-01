Japonsko prilákalo vlani rekordný počet zahraničných návštevníkov

Tokio 11. januára (TASR) - Japonsko zaznamenalo vlani rekordný počet zahraničných návštevníkov, keď ich do krajiny prišlo takmer 32 miliónov. Ich počet však mohol byť ešte vyšší, ak by nedošlo k prudkému poklesu počtu turistov z Južnej Kórey. Dôvodom je diplomatický spor medzi krajinami.



Podľa japonského ministra dopravy a cestovného ruchu Kazujošiho Akabu, ktorého citovala agentúra Kjódó, Japonsko v roku 2019 navštívilo celkovo 31,88 milióna zahraničných turistov. To predstavuje nový rekord, už siedmy rok po sebe. Podrobnejšie informácie zverejní ministerstvo 17. januára.



Tempo rastu však dosiahlo iba 2,2 % oproti 8,7-percentnému rastu v roku 2018. Druhý rok po sebe tak rast počtu zahraničných návštevníkov dosiahol iba jednocifernú úroveň. To znižuje šance na dosiahnutie tohtoročného vládneho cieľa, ktorým je prilákať do krajiny 40 miliónov návštevníkov, aj keď lákadlom budú tohtoročné Letné olympijské hry v Tokiu.



Veľkou mierou sa pod slabší rast počtu zahraničných turistov podpísali spory medzi Tokiom a Soulom súvisiace s koloniálnou nadvládou Japonska v rokoch 1910 - 1945. Tie spôsobili, že počet turistov z Južnej Kórey vlani prudko klesol. Títo turisti sa pred vypuknutím sporu medzi krajinami podieľali na celkovom počte zahraničných turistov v Japonsku až 20 %. Cestovná kancelária JTB teraz odhaduje, že počet zahraničných turistov tento rok síce opäť vzrastie, avšak iba na 34,3 milióna.



Pokles počtu návštevníkov z Južnej Kórey kompenzoval rast počtu turistov z Číny a ďalších ázijských krajín, ako aj z Ruska a Británie. Dopomohlo k tomu zmiernenie vízových obmedzení, zvýšenie počtu medzinárodných letov, ako aj niektoré športové a iné podujatia, ktoré Japonsko organizovalo.