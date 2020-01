Japonsko sa obáva dôsledkov nového koronavírusu na svoju ekonomiku

Tokio 28. januára (TASR) - Japonský minister hospodárstva Jasutoši Nišimura varoval, že z Číny sa šíriaci nový koronavírus môže nepriaznivo zasiahnuť do ziskov firiem a produkcie. Ako uviedol, situácia v Číne môže ovplyvniť dopyt spotrebiteľov, čo sa odrazí na japonskom exporte.



Vírus si podľa najnovších informácií vyžiadal už viac než 100 obetí a rozšíril sa do mnohých krajín. Ekonómovia sa obávajú dôsledkov šírenia vírusu na hospodárstvo Číny, ktoré je druhé najväčšie na svete a kľúčové pre rast globálnej ekonomiky.



"Ak táto situácia bude pretrvávať dlhšie, dopyt v Číne bude klesať a obávame sa, že to povedie k narušeniu japonského exportu, produkcie a ziskov firiem, keďže dopyt v Číne klesne," povedal Nišimura.



Čína je pre japonskú ekonomiku kľúčová. Je to pre Japonsko druhá najväčšia exportná destinácia a obrovský trh pre japonské maloobchodné reťazce. Navyše, Číňania sa na celkovom počte zahraničných turistov v Japonsku podieľajú približne 30 % a na výdavkov zahraničných turistov v krajine až 40 %.



Pokračovanie šírenia koronavírusu môže zasiahnuť japonské obchodné centrá, reštaurácie a hotely, ktoré sa spoliehajú na čínskych turistov, a to najmä v súčasnom období osláv lunárneho Nového roka. Navyše, obchody sa obávajú aj dôsledkov vírusu na chovanie samotných Japoncov.



"Máme obavy, že počet kupujúcich a tržby budú rýchlo klesať, ak sa situáciu nepodarí dostať pod kontrolu," povedal zástupca siete obchodných domov Isetan Mitsukoshi Holdings. "Nie je to totiž iba o čínskych turistoch. Je tu riziko, že aj japonskí zákazníci sa budú držať viac doma a nákupy obmedzia," dodal.



Najväčšie obavy majú Japonci z možného negatívneho vplyvu vírusu na letné olympijské hry, ktoré sa budú konať tento rok v Tokiu. Práve v tom období počítajú s prílevom veľkého počtu čínskych turistov.