Japonsko sa snaží dosiahnuť výnimku z amerických ciel

Tokio 1. apríla (TASR) - Japonsko sa snaží na poslednú chvíľu dosiahnuť výnimku zo zvýšených ciel na automobily, ktoré majú v Spojených štátoch nadobudnúť účinnosť v stredu (2. 4.). Vyhlásil to v utorok premiér Šigera Išibu s tým, že je ochotný letieť do Washingtonu a rokovať priamo s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



USA zavádzajú clo vo výške 25 %, ktoré začnú v prípade dovážaných automobilov vyberať od 2. apríla. V nasledujúcich týždňoch sa clá rozšíria na automobilové súčiastky. Japonsku sa zatiaľ nepodarilo získať výnimku z ciel napriek tomu, že je kľúčovým spojencom USA v Ázii. Nové clá sú vážnou výzvou pre veľké japonské automobilky, ako sú Toyota a Honda. Automobilový export je dôležitou hnacou silou japonského hospodárstva.



„Nemám problém ísť do Washingtonu, ak to bude potrebné,“ povedal Išiba. Ak budú clá zavedené, vláda podľa neho urobí všetko pre to, aby minimalizovala ich vplyv a podporí podniky, ktoré by sa v ich dôsledku ocitli vo finančných ťažkostiach.