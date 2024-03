Japonsko sa v 2. polovici minulého roka tesne vyhlo recesii

Tokio 11. marca (TASR) - Japonsko sa v druhej polovici roka 2023 tesne vyhlo recesii. Vyplýva to z revidovaných údajov, ktoré zverejnil v pondelok úrad vlády v Tokiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Hrubý domáci produkt (HDP) Japonska za mesiace do konca decembra v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástol o 0,1 %, zatiaľ čo podľa prvého odhadu z 15. februára mal v rovnakej miere klesnúť. Technická recesia sa vo všeobecnosti definuje ako medzikvartálny pokles výkonu hospodárstva v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch.



Zmena odzrkadlila zvýšenie podnikových investícií, ktoré na základe nového odhadu vzrástli o 2 %, namiesto skoršie prognózovaného pokles o 0,1 %. Spotreba v súkromnom aj vládnom sektore však oproti predchádzajúcemu odhadu klesla výraznejšie.



Najnovšie údaje prišli v čase, keď sa zintenzívňujú špekulácie o tom, kedy japonská centrálna banka ukončí svoju politiku záporných úrokových sadzieb. Podľa mnohých pozorovateľov by sa tak mohlo stať už na jej najbližšom zasadnutí 19. marca. Japonsko už desaťročia bojuje so stagnujúcou ekonomikou a defláciou, pribúdajú však náznaky, že ceny už rastú dostatočne rýchlym tempom na to, aby centrálna banka mohla normalizovať svoju menovú politiku.