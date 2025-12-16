< sekcia Ekonomika
Japonsko schválilo rozpočtové výdavky v sume 18,3 bilióna jenov
Stimulačný balík odsúhlasila horná komora parlamentu, v ktorej vládna koalícia nemá väčšinu, ale dokázala získať podporu opozičných strán.
Tokio 16. decembra (TASR) - Japonský parlament v utorok schválil dodatočné výdavky v sume 18,3 bilióna jenov (138,7 miliardy eur) na financovanie masívneho stimulačného balíka, ktorý predložila premiérka Sanae Takaičiová. Súčasťou výdavkov sú protiinflačné opatrenia a posilnenie japonskej armády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Stimulačný balík odsúhlasila horná komora parlamentu, v ktorej vládna koalícia nemá väčšinu, ale dokázala získať podporu opozičných strán. Stimulačné opatrenia Takaičiová ohlásila minulý mesiac. Patria k ním napríklad subvencie energií a podpora investícií v oblasti polovodičov a umelej inteligencie. Ich súčasťou je aj zvýšenie výdavkov na obranu, keďže Čína v regióne zväčšuje vojenské aktivity.
„Budeme realizovať strategické fiškálne výdavky, aby sme chránili živobytie ľudí a budovali silnú ekonomiku,“ povedala minulý mesiac Takaičiová.
Viac ako 60 percent plánovaných výdavkov bude pokrytých novými vládnymi dlhopismi, čo oživuje obavy trhu o fiškálne zdravie Japonska. V rámci veľkých ekonomík má krajina už teraz najvyšší verejný dlh v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP). Podľa Medzinárodného menového fondu japonský verejný dlh v tomto roku dosiahne úroveň 232,7 percenta HDP.
(1 EUR = 182,32 JPY)
