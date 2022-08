Japonsko si chce naďalej udržať podiel v projekte Sachalin-1

Tokio 8. augusta (TASR) - Japonsko si aj naďalej plánuje ponechať podiel v ruskom ropnom a plynárenskom projekte Sachalin-1. Uviedol to v pondelok japonský minister obchodu, hospodárstva a priemyslu Koiči Hagiuda. Reagoval tak na rozhodnutie Ruska z konca minulého týždňa dočasne zakázať západným investorom predávať podiely v bankách a kľúčových energetických projektoch. Západné firmy totiž po vypuknutí vojny na Ukrajine a sankciách Západu voči Rusku postupne z krajiny odchádzajú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pre Japonsko je projekt Sachalin-1 dôležitý, keďže pomáha diverzifikovať energetické zdroje. "Sachalin-1 je významný zdroj energií mimo krajín Blízkeho východu," povedal Hagiuda, podľa ktorého Japonsko dováža z Blízkeho východu zhruba 90 % ropy. "Záujem japonských firiem o tento projekt sa preto nemení," dodal.



Rusko zakázalo investorom z takzvaných nie priateľských krajín predávať do konca roka podiely v ruských bankách a kľúčových energetických projektoch. Príslušný dekrét podpísal prezident Vladimir Putin.



Zákaz pokrýva takmer všetky veľké projekty v oblasti financií a energetiky, v ktorých zahraniční investori ešte stále majú podiely. Týka sa aj ropných a plynárenských projektov Sachalin-1 a Sachalin-2. V projekte Sachalin-1 kontroluje 30-percentný podiel japonské konzorcium Sakhalin Oil and Gas Development.



Japonské firmy majú podiely aj v LNG projekte Sachalin-2. Kontrolu nad ním preberá nový subjekt, čo stanovil iný dekrét, ktorý Putin podpísal v júli. Následne začiatkom augusta ruská vláda dala zahraničným investorom mesiac na to, aby vyjadrili súhlas s transferom svojich podielov do nového subjektu.



Zahraničnými investormi sú spoločnosť Shell a japonské spoločnosti Mitsui (12,5 %) a Mitsubishi (10 %). Aj v prípade Sachalin-2 japonský minister uviedol, že Tokio chce, aby si japonské firmy podiely v ruskom projekte udržali a zabezpečili stabilné dodávky LNG do Japonska.