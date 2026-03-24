Japonsko uvoľní ďalšiu ropu zo svojich strategických rezerv
Navyše, do konca marca plánuje využiť aj spoločné zásoby ropných krajín v krajine.
Autor TASR
Tokio 24. marca (TASR) - Japonsko plánuje tento týždeň uvoľniť ďalšiu časť zo svojich strategických ropných rezerv. Navyše, do konca marca plánuje využiť aj spoločné zásoby ropných krajín v krajine. Uviedla to v utorok japonská premiérka Sanae Takaičiová. Informovala o tom agentúra AFP.
„S cieľom zabezpečiť potrebné množstvo (ropy) pre celé Japonsko (...) uvoľníme od štvrtka (26. 3.) ropné rezervy,“ uviedla na sieti X. Je to ďalšie uvoľnenie ropných zásob po tom, ako k prvému pristúpilo Japonsko minulý týždeň.
Blízky východ sa na celkovom dovoze ropy do Japonska podieľa až 95 %. Práve pre vysokú závislosť od dovozu energií má ostrovná krajina jedny z najväčších ropných rezerv na svete. Ich objem dosahoval ku koncu minulého roka viac než 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov).
Takaičiová zároveň uviedla, že Japonsko využije aj zásoby, ktoré v krajine spoločne držia Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE) a Kuvajt. „Očakávame, že do konca marca sa začne s uvoľňovaním suroviny zo spoločných zásob krajín produkujúcich ropu,“ povedala premiérka. Za normálnych okolností sa táto ropa komerčne využíva, v prípade núdze však prednostné práva na kúpu majú japonské firmy.
Japonsko okrem toho plánuje obstaranie ropy z prístavov v Saudskej Arábii a SAE prostredníctvom trás, ktoré sa vyhýbajú Hormuzskému prieplavu, povedal minister hospodárstva Rjosei Akazawa. Ďalšie objemy chce Tokio získať zvýšením nákupu od USA, dodal.
