Japonsko v pondelok uvoľní rezervy ropy, Nemecko plánuje rovnaký krok
Autor TASR
Tokio/Berlín 11. marca (TASR) - Japonsko a Nemecko v stredu oznámili, že využijú svoje ropné rezervy na riešenie rastúcich cien ropy v dôsledku vojny na Blízkom východe. Berlín uviedol, že Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) požiadala členské štáty o uvoľnenie 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová oznámila, že jej krajina uvoľní ropné rezervy už v pondelok (16. 3.). „Vzhľadom na mimoriadne vysokú závislosť Japonska od Blízkeho východu (pokiaľ ide o ropu) ... plánujeme využiť japonské strategické ropné rezervy,“ povedala.
Nemecká ministerka hospodárstva a energetiky Katherina Reicheová uviedla, že jej krajina plánuje urobiť to isté, ale neoznámila dátum. „Vyhovieme tejto žiadosti a prispejeme,“ vyjadrila sa ministerka v súvislosti s výzvou IEA.
Francúzsko, ktoré je v súčasnosti predsedníckou krajinou skupiny G7, uviedlo, že štáty koordinujú svoje kroky. Ministri energetiky G7 vyhlásili, že sú pripravení prijať „všetky potrebné opatrenia“. „V zásade podporujeme implementáciu proaktívnych opatrení na riešenie situácie vrátane využitia strategických rezerv,“ dodali ministri.
Trh s ropou zasiahla volatilita po tom, ako Spojené štáty a Izrael koncom minulého mesiaca začali útočiť na Irán, pričom Teherán reagoval útokmi na ciele v Perzskom zálive a fakticky uzavrel Hormuzský prieliv.
„Blízky východ v súčasnosti v reakcii na vojnu v Iráne ťaží menej ropy, približne o 6 % menej,“ uviedla hlavná analytička obchodnej platformy Swissquote Ipek Ozkardeskayová.
Členské štáty IEA majú viac ako 1,2 miliardy barelov strategických rezerv ropy. Ďalších 600 miliónov barelov na základe vládnych požiadaviek uskladňujú firmy.
