Japonsko vyčlení 600 miliárd jenov na podporu výroby čipov

Tokio 23. novembra (TASR) - Japonsko vyčlení zo svojho dodatočného rozpočtu na fiškálny rok 2021/22 približne 600 miliárd jenov (4,66 miliardy eur) na podporu pokrokových výrobcov polovodičov vrátane najväčšieho svetového zmluvného výrobcu čipov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Informoval o tom v utorok denník Nikkei.



Podľa neho kabinet v rámci balíka stimulov investuje približne 400 miliárd JPY do novej továrne, ktorú zriadi TSMC v prefektúre Kumamoto na juhozápade Japonska.



Taiwanský výrobca TSMC začiatkom tohto mesiaca oznámil, že so spoločnosťou Sony postaví v Japonsku továreň na výrobu čipov v hodnote 7 miliárd USD (6,21 miliardy eur). Tento krok japonská vláda privítala.



Zvyšných 200 miliárd JPY (zo 600 miliárd JPY) pôjde na založenie ďalších tovární, pričom sa zvažuje niekoľko projektov vrátane amerického výrobcu pamäťových čipov Micron Technology a japonského Kioxia Holdings, uvádza sa v správe.



Japonský sektor čipov, v 80. rokoch minulého storočia najväčší na svete, si neudržal svoju konkurenčnú výhodu a v uplynulých troch desaťročiach neustále klesal, zatiaľ čo súperi, ako napríklad taiwanskí výrobcovia, získavali pôdu pod nohami.



TSMC, Micron a Kioxia zatiaľ nereagovali na žiadosti médií o komentár.



(1 EUR = 128,69 JPY; 1 EUR = 1,1278 USD)