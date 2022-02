Japonsko vykázalo svoj najväčší schodok v obchode za osem rokov

Tokio 17. februára (TASR) - Japonsko vykázalo za január svoj najväčší mesačný schodok v obchode za osem rokov, keďže zdraženie energií zvýšilo hodnotu dovozu, zatiaľ čo domáci výrobcovia zápasili s nedostatkom komponentov, čo spôsobilo pokles exportu áut.



Stúpajúci obchodný deficit poukazuje na zraniteľnosť tretej najväčšej svetovej ekonomiky voči prudko rastúcim nákladom na komodity a spomaľovaniu dopytu zo susednej Číny.



Japonské ministerstvo financií vo štvrtok oznámilo, že obchodná bilancia krajiny sa v januári skončila s deficitom vo výške 2,191 bilióna jenov (16,65 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



To bol najväčší deficit za jediný mesiac od januára 2014. Tento výsledok zaostal tiež za odhadmi ekonómov, ktorí Japonsku predpovedali schodok v obchode 1,607 bilióna JPY po decembrovom revidovanom deficite 583,3 miliardy JPY.



Z údajov ministerstva ďalej vyplýva, že vývoz v januári vzrástol medziročne o 9,6 % a medzimesačne klesol o 17,5 % na 6,332 bilióna JPY, zatiaľ čo dovoz vyskočil medziročne o 39,6 % a medzimesačne o 41,1 % na 8,5231 bilióna JPY, čo je rekordné maximum, pokiaľ ide o jeho hodnotu v jenoch.



Veľký vplyv na obchodný deficit mal pokles exportu áut. Japonskí výrobcovia vrátane Toyoty či Suzuki boli nútení dočasne zatvoriť niektoré závody pre problémy v dodávateľských reťazcoch aj pre rekordný nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 doma.



Z hľadiska regiónov, export do Číny, najväčšieho obchodného partnera Japonska, v januári medziročne klesol, prvýkrát za 19 mesiacov, a to o 5,4 %, zatiaľ čo dovoz z Číny sa zvýšil o 23,7 %, najviac za štyri mesiace.



Export do USA, čo je ďalší kľúčový trh pre japonský tovar, vzrástol v januári o 11,5 %, keďže väčšie dodávky strojov prevážili pokles exportu áut.



(1 EUR = 131,56 JPY)