Japonsko vykázalo v apríli obchodný prebytok, ktorý prekonal odhady

Tokio 20. mája (TASR) - Japonsko vykázalo v apríli prebytok zahranično-obchodnej bilancie, ktorý prekonal odhady analytikov, aj keď bol nižší ako jeho marcové kladné saldo. Dôvodom bol strmý rast exportu. Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo financií.



Obchodný prebytok tretej najväčšej svetovej ekonomiky v apríli 2021 dosiahol 255,3 miliardy jenov (1,91 miliardy eur). Analytici pritom očakávali, že klesne na 140 miliárd JPY z marcových 662,2 miliardy JPY.



Pred rokom, v apríli 2020 však Japonsko zaznamenalo schodok v obchode vo výške 936,9 miliardy JPY.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že japonský export aj v apríli 2021 medziročne stúpol, už druhý mesiac po sebe, a to o 38 % na 7,181 bilióna JPY. To bol tiež lepší výsledok ako zrýchlenie tempa rastu exportu na 30,9 % z marcových 16,1 %.



K aprílovému exportu prispelo zmierňovanie obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu v Európe a USA. A zároveň vývoz do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Japonska, vyskočil v apríli o 33,9 % na 1,58 bilióna JPY, zatiaľ čo dovoz z tejto krajiny stúpol len mierne, o 0,7 % na 1,75 bilióna JPY.



Vývoz do USA v apríli tiež strmo vzrástol, o 45,1 % na 1,28 bilióna JPY, pričom export áut sa zvýšil o 19,2 %.



Celkový dovoz do Japonska v apríli vzrástol o 12,8 % na 6,925 miliardy JPY, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že stúpne o 8,8 % po marcovom zvýšení o 5,8 % .



Za prvé štyri mesiace roka vykázalo Japonsko prebytok obchodnej bilancie 809,54 miliardy JPY po deficite 1,138 miliardy JPY v rovnakom období vlani.



(1 EUR = 133,30 JPY)