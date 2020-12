Tokio 16. decembra (TASR) - Japonsko vykázalo v novembri obchodný prebytok, už piaty mesiac po sebe, ale oveľa nižší ako v októbri. Dôvodom prebytku bol väčší pokles importu ako exportu. Informovalo o tom v stredu ministerstvo financií.



Podľa najnovších údajov dosiahlo Japonsko v novembri 2020 kladné saldo obchodnej bilancie vo výške 366,8 miliardy jenov (2,91 miliardy eur). Na porovnanie, vlani v rovnakom mesiaci sa jeho zahranično-obchodná bilancia skončila s deficitom 88,4 miliardy JPY.



Analytici však očakávali, že tento rok vykáže v novembri ešte vyšší prebytok, a to 530 miliárd JPY, keďže v októbri dosiahlo jeho kladné saldo 872,9 miliardy JPY.



Štatistiky tiež ukázali, že export medziročne klesol o 4,2 % na 6,1 bilióna JPY po znížení o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci, pretože pandémia ochorenia COVID-19 zredukovala dopyt v mnohých častiach svete.



Import klesol v novembri medziročne o 11,1 % na 5,75 miliardy JPY.



Vývoz do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Japonska, však v novembri už piaty mesiac po sebe vzrástol, a to o 3,8 % na 1,36 bilióna JPY, zatiaľ čo dovoz z druhej najväčšej ekonomiky sveta sa zvýšil o 6,7 % na 1,68 bilióna JPY.



Za prvých 11 mesiacov tohto roka zaznamenalo Japonsko schodok v obchode vo výške 55 miliárd JPY, čo je menej ako deficit 1,51 bilióna JPY v rovnakom období 2019.



(1 EUR = 126,08 JPY)