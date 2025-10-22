< sekcia Ekonomika
Japonsko vykázalo v septembri schodok v obchode
Oznámilo to japonské ministerstvo financií.
Autor TASR
Tokio 22. októbra (TASR) - Japonsko zaznamenalo v septembri 2025 deficit zahraničnoobchodnej bilancie, keďže hodnota importu prevýšila hodnotu exportu. Oznámilo to japonské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Konkrétne, Japonsko vykázalo v septembri 2025 obchodný deficit vo výške 234,6 miliardy jenov (1,33 miliardy eur). To bolo menej než schodok 306,1 miliardy JPY v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Napriek tomu septembrový výsledok sklamal analytikov, ktorí predpovedali Japonsku obchodný prebytok vo výške 22 miliárd JPY.
Export v septembri medziročne vzrástol o 4,2 % na 9,4137 bilióna JPY. Išlo o jeho prvý nárast od apríla a najrýchlejší od februára. Podporili ho slabší jen a nová obchodná dohoda s USA, ktorá zmierňuje clá na japonský tovar. Ale export zaostal za prognózami analytikov, ktorí počítali s jeho zvýšením v septembri o 4,6 % po poklese o 0,1 % v auguste.
Import sa medzitým v septembri zvýšil prvýkrát za tri mesiace, a to o 3,3 % na osemmesačné maximum 9,6483 bilióna JPY. Tempo jeho rastu výrazne prekonalo očakávaných 0,6 % a bolo najväčšie od januára. Prispeli k tomu opatrenia vlády v Tokiu na stimuláciu spotreby vrátane dotácií na palivá a zliav na energie.
(1 EUR = 176,45 JPY)
