Japonsko vykázalo vo februári obchodný prebytok

Tokio 19. marca (TASR) - Japonsko vykázalo vo februári 2025 prebytok zahraničného obchodu, po dvoch mesiacoch deficitu, keďže jeho export strmo vzrástol a import mierne klesol. V krajine sa však zvyšujú obavy z ďalších ciel v USA. Uviedlo to v stredu ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Japonsko vykázalo vo februári prebytok obchodu s tovarom vo výške 584,5 miliardy jenov (3,57 miliardy eur). V rovnakom mesiaci minulého roka malo pritom deficit 415,43 miliardy JPY. Jeho tohoročný prebytok však zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 722,8 miliardy JPY.



K prebytku vo februári prispel predovšetkým prudký nárast exportu, medziročne o 11,4 % na 9,191 bilióna JPY, zatiaľ čo dovoz klesol, prvýkrát od novembra, a to o 0,7 % na 8,606 bilióna JPY.



Japonský export v uplynulých mesiacoch rástol, k čomu prispel aj vyšší dopyt v USA pred zavedením ciel.



Vývoz z Japonska do USA vzrástol vo februári o 10,5 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 2,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v dôsledku čoho Tokio vykázalo prebytok v obchode s USA vo výške 918,8 miliardy JPY.



Americký prezident Donald Trump už oznámil clá na dovoz ocele a hliníka z celého sveta, ale najväčšou hrozbou pre japonskú ekonomiku budú clá na autá, ktoré plánuje zaviesť na budúci mesiac.



Vývoz z Japonska do Ázie vzrástol vo februári medziročne o 16 %, zatiaľ čo vývoz do Európy klesol o 4,5 %. Aj dovoz z Blízkeho východu klesol v dôsledku zníženia cien ropy.



(1 EUR = 163,5 JPY)