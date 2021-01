Japonsko vykázalo za december obchodný prebytok

Tokio 21. januára (TASR) - Japonsko vykázalo za december 2020 obchodný prebytok, keďže jeho export sa vrátil k rastu a import klesol. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo financií.



Podľa najnovších údajov Japonsko zaznamenalo v decembri 2020 prebytok obchodnej bilancie vo výške 751 miliárd jenov (5,98 miliardy eur) v porovnaní s deficitom 159,1 miliardy JPY v predchádzajúcom roku.



Analytici však očakávali ešte väčšie decembrové kladné saldo, a to 942,8 miliardy JPY po novembrovom prebytku 366,8 miliardy JPY.



Export sa v decembri vrátil k rastu po 24 mesiacoch poklesu a stúpol medziročne o 2 % na 6,71 bilióna JPY. Analytici však predpovedali, že dosiahne ešte väčšie tempo, a to 2,4 % po poklese o 4,2 % v novembri.



Export do Ázie pritom medziročne stúpol o 6,1 % na 3,91 bilióna JPY, pričom vývoz do Číny sa zvýšil o 10,2 % na 1,56 bilióna JPY. Ale export do USA medziročne klesol o 0,7 % na 1,21 bilióna JPY a do Európskej únie (EÚ) sa znížil o 1,6 % na 621,63 miliardy JPY.



A zároveň import do Japonska vlani v decembri klesol, už 20. mesiac v rade, a to o 11,6 % na 5,95 bilióna JPY. To bol síce lepší výsledok ako pád importu o 14 %, s ktorým počítali analytici, ale zároveň mierne zrýchlenie oproti novembrovému poklesu o 11,1 %.



Dovoz zo zvyšku Ázie klesol medziročne o 2,6 % na 3,06 bilióna JPY, z toho dovoz z Číny sa znížil o 1,8 % na 1,57 bilióna JPY.



Dovoz z USA sa prepadol až o 21,9 % na 585,23 miliardy JPY a dovoz z EÚ klesol o 4 % na 699,07 miliardy JPY.



Za celý rok 2020 vykázalo Japonsko obchodný prebytok 675 miliárd JPY, čo bol lepší výsledok ako deficit 1,67 bilióna JPY v roku 2019.



(1 EUR = 125,62 JPY)