Japonsko vykázalo za september prebytok zahraničného obchodu

Tokio 18. októbra (TASR) - Japonsko nečakane vykázalo za september prebytok zahraničného obchodu, prvý za tri mesiace, keďže jeho export vzrástol a import klesol. Uviedlo to vo štvrtok ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa údajov ministerstva zaznamenala tretia najväčšia svetová ekonomika v septembri 2023 prebytok v obchode s tovarom vo výške 62,4 miliardy jenov (394,69 milióna eur) po augustovom deficite 937,8 miliardy JPY a schodku 2,10 miliardy JPY v rovnakom období predchádzajúceho roka. Ekonómovia pritom predpovedali Japonsku aj v septembri deficit v obchode, a to v priemere 425 miliárd JPY.



Údaje ministerstva však odhalili, že vývoz medziročne vzrástol o 4,3 % na 9,198 miliardy JPY. Ekonómovia však očakávali, že stúpne menej, o 3,1 % po znížení o 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci.



A zároveň dovoz sa medziročne znížil, už šiesty mesiac v rade, a to o 16,3 % na 9,135 miliardy JPY pre nižšie náklady na energie. Ekonómovia odhadovali, že dovoz klesne v septembri o 12,9 % po strmom znížení o 17,7 % v auguste.



(1 EUR = 158,1 JPY)