Japonsko eviduje za január historicky najvyšší deficit bežného účtu

Tokio 8. marca (TASR) - Japonsko zaznamenalo na začiatku roka rast deficitu bežného účtu platobnej bilancie na rekordnú úroveň. Dôvodom je kombinácia spomaľovania rastu svetovej ekonomiky a čínskych osláv lunárneho nového roka, ktoré zasiahli do príjmov Japonska z exportu. Navyše, okrem celkového bežného účtu zaznamenalo Japonsko rekordný deficit aj v prípade obchodnej bilancie, ktorá je súčasťou bežného účtu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje ministerstva financií.



Schodok bežného účtu platobnej bilancie Japonska dosiahol v januári 1,98 bilióna jenov (13,64 miliardy eur), zatiaľ čo v decembri zaznamenal bežný účet prebytok na úrovni 33 miliárd jenov. Januárový údaj predstavuje najvyšší deficit v histórii meraní, pričom bol viac než dvojnásobne vyšší v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so schodkom na úrovni približne 818 miliardy jenov.



Január bol druhý mesiac po sebe, v ktorom Japonsko vykázalo horšie výsledky v oblasti bežného účtu než pred rokom. To signalizuje rastúce ťažkosti exportnej krajiny v medzinárodnom obchode.



Výsledky bežného účtu ovplyvnil najmä obchod. Ten sám zaznamenal najhoršie údaje v histórii meraní. Export vzrástol medziročne o 3,4 %, dovoz sa však zvýšil až o 22,3 %. Výsledkom bol obchodný schodok na úrovni 3,18 bilióna jenov.



Najnovšie údaje o vývoji bežného účtu platobnej bilancie Japonska oslabili kurz jenu oproti doláru na 137,49 JPY/USD, najnižšiu úroveň od polovice decembra. Na kurz japonskej meny zatlačili aj skoršie vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky Jeroma Powella, že Federálny rezervný systém (Fed) urobí všetko preto, aby infláciu dostal na úroveň inflačného cieľa stanoveného na 2 %.



Výsledky bežného účtu zároveň poukazujú na problémy, ktoré Japonsku spôsobujú vysoké náklady na energie. Japonská ekonomika, tretia najväčšia na svete, je vysoko závislá od dovozu surovín a pohonných látok. Obchod však na začiatku roka výrazne ovplyvnila aj Čína, najväčší obchodný partner Japonska, a to týždeň trvajúcimi oslavami lunárneho nového roka.



(1 EUR = 145,21 JPY)