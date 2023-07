Tokio 20. júla (TASR) - Japonsko zaznamenalo v júni prvý obchodný prebytok za takmer dva roky. Dôvodom bol vysoký vývoz do USA a pokles nákladov na dovoz energií.



Prebytok zahraničnej obchodnej bilancie dosiahol v júni 43 miliárd JPY (274 miliónov eur), uviedlo vo štvrtok japonské ministerstvo financií. Ekonómovia počítali so schodkom vo výške 46,7 miliardy JPY.



Export v júni medziročne stúpol o 1,5 % na 8,744 bilióna JPY. Motorom rastu bol silný dopyt v USA po automobiloch a stavebných zariadeniach. Ekonómovia však očakávali zvýšenie vývozu až o 2,2 %.



Import medziročne padol o 12,9 % na 8,701 bilióna JPY z dôvodu poklesu nákladov na dovoz ropy, uhlia a plynu. Ekonómovia počítali so znížením dovozu o 11,3 %.



Za celý 1. polrok zaznamenala tretia najväčšia svetová ekonomika sveta obchodný deficit vo výške 6,96 bilióna JPY. To bolo o 13 % menej ako v rovnakom období pred rokom.



(1 EUR = 156,76 JPY)