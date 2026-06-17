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Japonsko zaznamenalo v máji prvý obchodný deficit za 4 mesiace
Prudký nárast dovozu elektrických strojov a zariadení totiž pomohol vyvážiť nárast exportu.
Autor TASR
Tokio 17. júna (TASR) - Japonsko zaznamenalo v máji prvý obchodný deficit za uplynulé 4 mesiace. Prudký nárast dovozu elektrických strojov a zariadení totiž pomohol vyvážiť nárast exportu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Export v máji medziročne stúpol o 17 % na 9,51 bilióna JPY (51,15 miliardy eur), zatiaľ čo import stúpol o 12,5 % na 9,89 bilióna JPY, ukázali predbežné údaje japonského ministerstva financií.
Výsledkom bol deficit obchodnej bilancie vo výške 378,6 miliardy JPY po aprílovom prebytku 301,9 miliardy JPY.
Import elektrických strojov a zariadení vyskočil o 31,5 %, keď boom umelej inteligencie vytvoril silný dopyt po počítačových čipoch a ďalších komponentoch.
Nárast cien zároveň zvýšil hodnotu vývozu aj dovozu. Japonsko v máji vyviezlo menej vozidiel, no hodnota týchto dodávok stúpla o viac než 13 %. Hoci hodnota importu ropy klesla o 28,5 %, jej objem padol o 57,3 %.
(1 EUR = 185,94 JPY)
Export v máji medziročne stúpol o 17 % na 9,51 bilióna JPY (51,15 miliardy eur), zatiaľ čo import stúpol o 12,5 % na 9,89 bilióna JPY, ukázali predbežné údaje japonského ministerstva financií.
Výsledkom bol deficit obchodnej bilancie vo výške 378,6 miliardy JPY po aprílovom prebytku 301,9 miliardy JPY.
Import elektrických strojov a zariadení vyskočil o 31,5 %, keď boom umelej inteligencie vytvoril silný dopyt po počítačových čipoch a ďalších komponentoch.
Nárast cien zároveň zvýšil hodnotu vývozu aj dovozu. Japonsko v máji vyviezlo menej vozidiel, no hodnota týchto dodávok stúpla o viac než 13 %. Hoci hodnota importu ropy klesla o 28,5 %, jej objem padol o 57,3 %.
(1 EUR = 185,94 JPY)