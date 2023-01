Japonsko zhoršilo výhľad svojej ekonomiky, vývoz do Ázie sa oslabuje

Tokio 25. januára (TASR) - Japonsko v januári prvýkrát za 11 mesiacov zhoršilo výhľad svojej ekonomiky, keďže šírenie ochorenia COVID-19 v Číne a spomalenie globálneho dopytu po technológiách a polovodičoch poškodzujú jeho export, najmä do Ázie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vláda v Tokiu očakáva, že tretia najväčšia svetová ekonomika v budúcnosti ožije, ale aktuálne musí venovať pozornosť vplyvu šírenia infekcie v Číne po tom, ako Peking upustil od politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 a uvoľnil svoje opatrenia, uvádza sa v správe.



Zhoršenie výhľadu nasleduje po kroku centrálnej banky (Bank of Japan, BoJ), ktorá minulý týždeň znížila svoje prognózy hospodárskeho rastu v nasledujúcich dvoch fiškálnych rokov pre obavy, že spomaľujúci sa globálny dopyt zasiahne japonskú ekonomiku závislú od exportu.



"Ekonomika sa mierne zotavuje, ale v ostatnom čas sme zaznamenali určité oslabenie," uvádza sa v najnovšej správe úradu vlády. Vláda prvýkrát od novembra 2021 pesimistickejšie hodnotí export a prvýkrát za tri mesiace aj import. V januárovej správe sa uvádza, že vývoz aj dovoz "v ostatnom čase oslabujú" v porovnaní s predchádzajúcou predpoveďou ich "takmer stagnácie" vlani v decembri.



Šírenie nového koronavírusu v Číne by mohlo ovplyvniť japonský export a produkciu a táto možnosť je teraz pravdepodobnejšia ako minulý mesiac, uviedol predstaviteľ úradu vlády.



Japonská vláda bola opatrná aj v súvislosti s rizikami poklesu globálneho hospodárstva v dôsledku sprísňovania menovej politiky, inflácie a výkyvov na finančných trhoch.



Kabinet však aj naďalej pozitívne hodnotí domáci dopyt a uviedol, že súkromná spotreba v Japonsku "mierne rastie". Dodal, že zotavovanie priemyselnej výroby sa zastavilo, čo je rovnaké hodnotenie ako v decembri.