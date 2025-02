Japonsko znepokojuje vplyv ciel USA na globálny obchod

Tokio 2. februára (TASR) - Japonsko je "hlboko znepokojené" možnými dôsledkami ciel, ktoré zavádza administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa proti hlavným obchodným partnerom Kanade, Mexiku a Číne na globálny obchod. Uviedol to v nedeľu minister financií Kacunobu Kató. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



USA od utorka (4. 2.) zavádzajú clá na dovoz z Kanady a Mexika vo výške 25 % a ďalšie clá vo výške 10 % na tovar z Číny, ktorý už čelí rôznym colným sadzbám. To vyvoláva obavy z otrasov v dodávateľských reťazcoch od energetiky cez automobilový priemysel až po potraviny.



"Sme hlboko znepokojení tým, ako by tieto clá mohli ovplyvniť svetovú ekonomiku," povedal Kató v nedeľnej relácii na Fuji TV. Minister zdôraznil pritom potrebu "dôkladne posúdiť" možné účinky Trumpovej colnej politiky na devízový trh. "Japonsko musí preskúmať tieto politiky a ich vplyv a prijať vhodné opatrenia," vyhlásil.



Trump uviedol, že cieľom opatrení je potrestať dotknuté krajiny za to, že nedokázali zastaviť toky nelegálnych migrantov a drog vrátane fentanylu do Spojených štátov.



Čína, Kanada a Mexiko už sľúbili odvetné kroky. Ministerstvo obchodu v Pekingu oznámilo, že podnikne "zodpovedajúce protiopatrenia" a podá žalobu proti Washingtonu na pôde Svetovej obchodnej organizácie.



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vyhlásila, že jej krajina uvalí odvetné clá, zatiaľ čo kanadský premiér Justin Trudeau povedal, že Ottawa zavedie clá vo výške 25 % na vybrané americké tovary v hodnote 155 miliárd kanadských dolárov (103,09 miliardy eur).



(1 EUR = 1,5035 CAD)