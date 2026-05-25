Japonsko zvýši rozpočtové výdavky na zmiernenie vplyvu zdraženia ropy
Japonská centrálna banka minulý mesiac zvýšila prognózu inflácie a zhoršila predpoveď ekonomického rastu krajiny po tom, ako vojna v Iráne spôsobila prudký rast cien ropy.
Autor TASR
Tokio 25. mája (TASR) - Japonská vláda pripravila dodatočný rozpočet v sume 3 bilióny jenov (16,26 miliardy eur) s cieľom podporiť domácnosti, ktoré zápasia s prudko rastúcimi každodennými nákladmi v dôsledku vojny v Iráne. Oznámila to v pondelok premiérka Sanae Takaičiová. Uviedla, že dodatočné vládne výdavky sa použijú na zmiernenie rastúcich cien benzínu, elektriny a plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„S cieľom minimalizovať riziko sme vypracovali dodatočný rozpočet, aby sme zabezpečili, že sme úplne finančne pripravení,“ povedala premiérka novinárom a dodala, že parlamentu návrh predložia pravdepodobne na budúci týždeň.
Japonská vláda podľa Takaičiovej očakáva, že bude schopná zabezpečiť stabilné dodávky ropy až do budúcej jari. Dodala, že napríklad vďaka alternatívnym zdrojom ťažkého benzínu, vedľajšieho ropného produktu používaného v širokej škále priemyselných odvetví, sú už dodávky tejto suroviny na viac ako 80 % pôvodnej úrovne.
Japonská centrálna banka minulý mesiac zvýšila prognózu inflácie a zhoršila predpoveď ekonomického rastu krajiny po tom, ako vojna v Iráne spôsobila prudký rast cien ropy. Banka uviedla, že zdraženie ropy sa pravdepodobne premietne do cien tovarov.
(1 EUR = 184,53 JPY)
