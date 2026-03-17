Japonský akciový trh klesol pre opätovné zdraženie ropy
Rast cien ropy vyvolal obavy z inflácie, pričom ekonomiky dovážajúce ropu, ako napríklad Japonsko, sú mimoriadne citlivé voči šokom v dodávkach.
Autor TASR
Tokio 17. marca (TASR) - Japonský akciový trh si v utorok pohoršil, keďže ceny ropy sa v dôsledku obáv z narušenia dodávok z Blízkeho východu opäť výrazne zvýšili. Hlavný japonský index Nikkei 225 si odpísal 0,09 % a uzavrel na hodnote 53.700 bodov, čím zvrátil predchádzajúce zisky. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Irán zintenzívnil útoky na energetickú infraštruktúru v regióne Blízkeho východu, ale väčšina spojencov USA doteraz odoláva výzve amerického prezidenta Donalda Trumpa na podporu pri ochrane obchodnej plavby cez Hormuzský prieliv. Rast cien ropy vyvolal obavy z inflácie, pričom ekonomiky dovážajúce ropu, ako napríklad Japonsko, sú mimoriadne citlivé voči šokom v dodávkach. Očakáva sa, že japonská centrálna banka tento týždeň ponechá svoje úrokové sadzby na nezmenenej úrovni vzhľadom na neistotu v otázke vplyvu vojny v Iráne na domácu ekonomiku.
K firmám, ktorých akcie zamierili nadol, patrili najmä technologické spoločnosti. Výrazné straty zaznamenali firmy Kioxia Holdings (-4,4 %), Fujikura (-4 %), Lasertec (-5,2 %), Advantest (-2,5 %) a SoftBank Group (-1,8 %).
