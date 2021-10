Japonský akciový trh pokračuje v poklese

Tokio 4. októbra (TASR) - Hlavný index tokijskej burzy Nikkei uzatvoril pondelkové obchodovanie poklesom, už šiestym po sebe. Trhy v poslednom období znepokojuje vývoj v Číne a možné výrazné oslabenie rastu jej ekonomiky v porovnaní s pôvodnými prognózami.



Ako uviedla agentúra AFP, vedúci index tokijskej burzy Nikkei 225 klesol na záver pondelkového obchodovania o 326,18 bodu (1,13 %) na 28.444,89 bodu. Pokles zaznamenal aj širší index burzy Topix. Ten klesol o 12,39 bodu (0,62 %) a obchodovanie uzatvoril na úrovni 1973,92 bodu.



Náladu na trhoch ovplyvnila najmä najnovšia situácia spojená s čínskym realitným gigantom Evergrande. "Trhy reagovali na oznámenie Evergrande o pozastavení obchodovania s akciami," povedal Šiniči Jamamoto, maklér zo spoločnosti Okasan Securities.



Realitný koncern, ktorému v dôsledku obrovských dlhov hrozí krach, požiadal v pondelok o pozastavenie obchodovania so svojimi akciami na burze v Hongkongu. Podľa čínskych médií, na ktoré sa odvolala AFP, má o jeho divíziu správy majetku záujem americká spoločnosť Hopson Development. Tá plánuje kúpiť väčšinový podiel v divízii za v prepočte 5 miliárd USD (4,31 miliardy eur). O pozastavenie obchodovania s akciami požiadala aj Hopson Development.



Kríza spoločnosti Evergrande, ktorej dlhy presahujú 300 miliárd USD, otriasla trhmi v minulých týždňoch. Tie sa obávajú, že problém čínskeho developera by sa mohol preliať do ďalších oblastí čínskej ekonomiky a prípadne aj ďalej. Ako povedal Jamamoto, investorov znepokojuje napríklad riziko, že kauza Evergrande by mohla zasiahnuť japonské firmy pôsobiace v Číne.



(1 EUR = 1,1600 USD)